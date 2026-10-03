L'Inter U20 perde 0-2 in amichevole a Interello contro l'Al Ain. La squadra di Bigica, che ha iniziato schierando un undici composto interamente da giocatori dell'U23, è andata in svantaggio al 18', con il gol di Macedo. La ripresa si è aperta con undici cambi, con i ragazzi della seconda squadra che han fatto spazio ai Primavera. Al 71' il raddoppio di Abdulkadir, bravo a sfruttare una dormita della difesa nerazzurra. Nonostante la sconfitta la gara è servita sicuramente per mettere benzina nelle gambe di coloro che non sono stati chiamati in nazionale.

La cronaca del primo tempo

L'Inter schiera dal primo minuto una formazione interamente composta da ragazzi dell'Inter U23. Non mancano gli esperimenti, con Aidoo in mezzo alla difesa e Avitabile al fianco di Fumagalli dietro Zuberek. Parte forte la squadra ospite: dopo una trentina di secondi Niang riceve un lancio da dietro e calcia di sinistro al volo. Raimondi tocca e devia la sfera sull'esterno della rete. Al 5' è Alzaabi a rendersi pericoloso dopo un corner. Il suo destro è ben direzionato, ma la difesa nerazzurra fa buona guardia e respinge.

Primo squillo nerazzurro all'8', con un cross di Milani che è preda di Benoit. L'Inter spinge a sinistra, ma Cerpelletti e Fumagalli non si intendono al 15': il centrocampista nerazzurro avrebbe potuto calciare. Ancora il 'Puma' protagonista mezzo minuto più tardi, con un tiro da fuori area che sibila a pochi centimetri dall'incrocio. Al 18' la sbloccano gli emiratini: azione avvolgente da sinistra a destra e Macedo, puntuale sul secondo palo, deve solo spingere a tu per tu con Raimondi. L'Inter di fatto non reagisce e i ritmi calano. Al 43', dopo una ventina di minuti di scarse emozioni un'occasione per parte in rapida successione: prima Niang colpisce una gran traversa di collo esterno da fuori area, poi Benoit è bravo sulla trivela di Milani. Finisce così il primo tempo.

La cronaca del secondo tempo

Nel secondo tempo l'Inter cambia tutti gli effettivi e anche il modulo, passando al 4-3-3 usato dalla Primavera. Subito Suleiman prova la conclusione, senza trovare la porta. Al 55' è bravo Pavan a chiudere su un tiro cross pericoloso. La palla allontanata finisce sui piedi di Kader: deviato il suo destro. Al 57' è Franchi a regalare la prima occasione all'Inter, respinge Benoit in tuffo sul tiro dalla destra. Resta uno dei pochi acuti dei nerazzurri, che al 60' vedono sfilare sopra la traversa la punizione di Houessou.

Al 71' il raddoppio dell'Al Ain, dopo che D'Agostino aveva provato la conclusione da lontano. Su una palla scavata dal limite la difesa dell'Inter perde il taglio di Abdulkadir. Tutto solo, il centrocampista ospite controlla e batte un Farronato poco reattivo. Bigca manda in campo Putsen e Lissi per D'Agostino e Breda, ma la sostanza non cambia. All'85' ancora Abdulkadir attacca l'area di rigore, questa volta Pavan è bravo a ostacolarlo. L'ultima occasione della partita arriva all'86', quando l'incornata di Peletti su corner non trova la porta.

Il tabellino

INTER U20-AL AIN 0-2

Marcatori: 18' Macedo, 71' Abdulkadir

INTER U20 nel primo tempo (3-4-2-1): Raimondi; Aidoo, Re Cecconi, Tosto; Avitabile, Cerpelletti, Fiordilino, Milani; Amerighi Fumagalli; Zuberek.

INTER U20 nel secondo tempo (4-3-3): Farronato; Pavan, Breda (dal 71' Lissi), Peletti, Rocca; D'Agostino (dal 71' Putsen), La Torre, Kartelo; Franchi, Virtuani, Sorino.

Allenatore: Emiliano Bigica.

AL AIN: Benoit; Alzaabi, Deoliveira, Gueye, Junior, Kader, Suleiman, Niang, Omara, Houessou, Macedo.

A disposizione: Almaazmi, Alibasic, Bob, Agyapong, Dacosta, Paulino, Djassi, Abdulkadir, Simon, Senghor, Ulguim, Da Silva, Ali.

Allenatore: Matteo Lombardo.

Arbitro: Nasti (sez di Lomellina)

Assistenti: Iateniuc, Calò