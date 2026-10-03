L'Inter U20 perde 0-2 in amichevole a Interello contro l'Al Ain. La squadra di Bigica, che ha iniziato schierando un undici composto interamente da giocatori dell'U23, è andata in svantaggio al 18', con il gol di Macedo. La ripresa si è aperta con undici cambi, con i ragazzi della seconda squadra che han fatto spazio ai Primavera. Al 71' il raddoppio di Abdulkadir, bravo a sfruttare una dormita della difesa nerazzurra. Nonostante la sconfitta la gara è servita sicuramente per mettere benzina nelle gambe di coloro che non sono stati chiamati in nazionale.
La cronaca del primo tempo
L'Inter schiera dal primo minuto una formazione interamente composta da ragazzi dell'Inter U23. Non mancano gli esperimenti, con Aidoo in mezzo alla difesa e Avitabile al fianco di Fumagalli dietro Zuberek. Parte forte la squadra ospite: dopo una trentina di secondi Niang riceve un lancio da dietro e calcia di sinistro al volo. Raimondi tocca e devia la sfera sull'esterno della rete. Al 5' è Alzaabi a rendersi pericoloso dopo un corner. Il suo destro è ben direzionato, ma la difesa nerazzurra fa buona guardia e respinge.
Primo squillo nerazzurro all'8', con un cross di Milani che è preda di Benoit. L'Inter spinge a sinistra, ma Cerpelletti e Fumagalli non si intendono al 15': il centrocampista nerazzurro avrebbe potuto calciare. Ancora il 'Puma' protagonista mezzo minuto più tardi, con un tiro da fuori area che sibila a pochi centimetri dall'incrocio. Al 18' la sbloccano gli emiratini: azione avvolgente da sinistra a destra e Macedo, puntuale sul secondo palo, deve solo spingere a tu per tu con Raimondi. L'Inter di fatto non reagisce e i ritmi calano. Al 43', dopo una ventina di minuti di scarse emozioni un'occasione per parte in rapida successione: prima Niang colpisce una gran traversa di collo esterno da fuori area, poi Benoit è bravo sulla trivela di Milani. Finisce così il primo tempo.
La cronaca del secondo tempo
Nel secondo tempo l'Inter cambia tutti gli effettivi e anche il modulo, passando al 4-3-3 usato dalla Primavera. Subito Suleiman prova la conclusione, senza trovare la porta. Al 55' è bravo Pavan a chiudere su un tiro cross pericoloso. La palla allontanata finisce sui piedi di Kader: deviato il suo destro. Al 57' è Franchi a regalare la prima occasione all'Inter, respinge Benoit in tuffo sul tiro dalla destra. Resta uno dei pochi acuti dei nerazzurri, che al 60' vedono sfilare sopra la traversa la punizione di Houessou.
Al 71' il raddoppio dell'Al Ain, dopo che D'Agostino aveva provato la conclusione da lontano. Su una palla scavata dal limite la difesa dell'Inter perde il taglio di Abdulkadir. Tutto solo, il centrocampista ospite controlla e batte un Farronato poco reattivo. Bigca manda in campo Putsen e Lissi per D'Agostino e Breda, ma la sostanza non cambia. All'85' ancora Abdulkadir attacca l'area di rigore, questa volta Pavan è bravo a ostacolarlo. L'ultima occasione della partita arriva all'86', quando l'incornata di Peletti su corner non trova la porta.
Il tabellino
INTER U20-AL AIN 0-2
Marcatori: 18' Macedo, 71' Abdulkadir
INTER U20 nel primo tempo (3-4-2-1): Raimondi; Aidoo, Re Cecconi, Tosto; Avitabile, Cerpelletti, Fiordilino, Milani; Amerighi Fumagalli; Zuberek.
INTER U20 nel secondo tempo (4-3-3): Farronato; Pavan, Breda (dal 71' Lissi), Peletti, Rocca; D'Agostino (dal 71' Putsen), La Torre, Kartelo; Franchi, Virtuani, Sorino.
Allenatore: Emiliano Bigica.
AL AIN: Benoit; Alzaabi, Deoliveira, Gueye, Junior, Kader, Suleiman, Niang, Omara, Houessou, Macedo.
A disposizione: Almaazmi, Alibasic, Bob, Agyapong, Dacosta, Paulino, Djassi, Abdulkadir, Simon, Senghor, Ulguim, Da Silva, Ali.
Allenatore: Matteo Lombardo.
Arbitro: Nasti (sez di Lomellina)
Assistenti: Iateniuc, Calò
Alessandro Savoldi
Altre notizie - Giovanili
Altre notizie
- 15:42 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 15:34 Sky - Inter-Lumezzane, ottimi segnali da Jones e Mkhitaryan. Provedel poco impegnato
- 15:27 Gasperini: "Contro l'Inter a San Siro la partita più difficile alla Roma"
- 15:21 FOTO - La prima di Spence e Dimarco capitano: gli scatti di Inter-Lumezzane
- 15:14 Orsato: "Fischiamo falli e non contatti. Massa è scomparso in Roma-Inter, nessuno ha parlato di lui"
- 15:01 Zidane: "L'Italia ha giocato 'all'italiana', principalmente in contropiede"
- 14:47 Dumfries come Lukaku? Nessun segnale all'Inter: la situazione al Real Madrid
- 14:33 Sky - La rinascita di Bastoni, Chivu decisivo: ecco come lo ha aiutato
- 14:25 Sammarco: "L'Inter sta benissimo, Mkhitaryan impressionante. Spence? Va molto veloce..."
- 14:20 Italia-Turchia, squadra arbitrale quasi tutta polacca: dirige Marciniak
- 14:06 Genoa, Sucu rivela: "Provai a portare Chivu al Rapid prima che passasse al Parma"
- 13:52 Un INTER CLUB tra i BORGHI dell'ABRUZZO: la STORIA dell'IC SULMONA in onore di MORATTI
- 13:38 Chivu: "In campo il giorno dopo la perdita di mio padre, sentivo il peso su di me"
- 13:25 Tabella di rientro rispettata: Calhanoglu out in amichevole
- 13:11 L'Inter U20 sconfitta in amichevole dall'Al Ain: finisce 2-0 a Interello
- 12:57 Buona notizia da Appiano: Dimarco in campo tutta la partitella
- 12:43 L'Inter piega il Lumezzane. A segno Mkhitaryan e Agbonifo, 50' per Spence
- 12:28 Morace: "Il calcio ha eletto Malagò, diamogli tempo. Eviterei il commissariamento"
- 12:13 Chivu elogia Esposito: "Ha avuto coraggio, non ha scelto la strada comoda"
- 11:59 Condò: "L'ultima finale dell'Inter ha fatto dimenticare un percorso incredibile"
- 11:44 Chivu: "All'Inter voglio creare qualcosa che duri. Il sogno? Per tutti è la Champions"
- 11:30 TS - Non solo Jeltsch, anche un altro difensore nel mirino dell'Inter
- 11:16 TS - Adesso Chivu coccola Stankovic: avrà le sue possibilità
- 11:02 CdS - Bastoni decisivo, un altro nerazzurro rovina la festa di Zidane
- 10:48 TS - Dossier rinnovi, nodo ingaggio sia per Carlos che per Calha
- 10:34 Adani esalta Bastoni: "Ruba palla e fa gol, è la fotografia della nuova Italia"
- 10:20 TS - Spence, via lo zero: oggi il debutto contro il Lumezzane
- 10:06 CdS - Test contro il Lumezzane utile per Spence. Rientra Bisseck
- 09:52 GdS - Bastoni simbolo della rinascita azzurra, si è lasciato alle spalle i mesi difficili
- 09:38 Condò esalta Bastoni: "Si è tirato su da un pozzo dopo un annus horribilis"
- 09:24 CdS - Chivu lancia il blocco rimasto a Milano: Lautaro verso la panchina
- 09:10 Dumfries: "Sarò legato per sempre all'Inter, la seconda stella è nella storia. Sul ritorno..."
- 08:56 TS - Juve a caccia di talenti italiani: è sfida all'Inter per Romano
- 08:42 GdS - Niente tour de force per Martinez: Chivu pronto a lanciare Provedel
- 08:29 CdS - Idea Jeltsch per ringiovanire la difesa: il tedesco vale già 40 milioni
- 08:14 GdS - Oggi il test contro il Lumezzane: Spence l'osservato speciale
- 08:00 GdS - Chivu ritrova le ali: ecco Dimarco e Spence, come cambiano le gerarchie sulle fasce
- 00:10 Bastoni a SM: "Abbiamo ritrovato entusiasmo ma serve equilibrio"
- 00:00 Bisseck, Darmian e il giusto mix per un ciclo vincente
- 23:54 Di Canio: "Bastoni spavaldo. Dimarco non mi convince"
- 23:40 Vidal si schiera con Cristiano Ronaldo: "Trattamento vergognoso"
- 23:26 La gioia di Zielinski: "Per la Polonia questa può essere una gara di svolta"
- 23:20 Donnarumma a Sky: "Prestazione così non da tutti. Il gol di Bastoni dimostra il nostro atteggiamento"
- 23:13 Francia, Zidane: "Non so se il pari è giusto ma l'Italia ha fatto la sua buona partita"
- 23:05 Mancini a Sky: "I risultati cambiano le opinioni. Su Pio Esposito..."
- 23:03 Bastoni a Sky: "Calma coi giudizi, due anni fa vincemmo 3-1 e poi..."
- 22:50 Mancini alla Rai: "Abbiamo giocato da squadra provando a vincerla, serata positiva"
- 22:48 Bastoni alla Rai: "Non mi faccio condizionare da un paio di episodi negativi. Avanti con fiducia"
- 22:44 Francia-Italia, pagelle (ner)azzurre - Bastoni ripaga il debito. Pio genera occasioni
- 22:43 Bastoni colpisce ancora: 2 gol in 2 partite, l'Italia strappa l'1-1 alla Francia
- 22:37 Corvino: "L'Inter non lascia mai nulla per strada"
- 22:29 videoPolonia a valanga sulla Romania, anche Zielinski mette la firma
- 22:23 Brambati: "Inter, punterei su Pio. Facendo cassa con Lautaro o Thuram"
- 22:08 Roma, il CEO Galantic vuole l'Under 23: "Ci servono più Pisilli"
- 21:54 Matri: "Con Esposito abbiamo risolto la ricerca di un centravanti per l'Italia"
- 21:40 Parma, Cremaschi: "Abbiamo imparato quasi tutto ciò che vuole Gilardino"
- 21:25 "Guess the details", Bisseck "scova" i compagni in nerazzurro
- 21:10 Giuntoli: "Vedo un calcio propositivo in Serie A, ogni partita è difficile"
- 20:55 Da De La Fuente spiraglio per Martinez: "Posso fare cambi ovunque"
- 20:40 Bonucci: "Meglio dei fratelli Esposito come coppia che si conosce non c'è"
- 20:32 InterNazionali - Anche Zielinski in campo: titolare in Polonia-Romania
- 20:26 FootyHeadlines - È già tempo di maglia home 2027-'28: la prima immagine
- 20:13 Savoia, il Giraud è pronto: cancelli riaperti per la sfida contro l'Inter U23
- 19:58 Euro2032, in Italia più rendering che stadi: nuovo San Siro ancora nell'iter
- 19:43 Gasperini: "Inter la migliore in Italia. Ma sentiamo di esserci avvicinati"
- 19:38 Francia-Italia, Mancini preferisce Frattesi a Barella. Confermati gli Esposito
- 19:29 Addio a Gonzalo Suarez: una vita di cinema con un tocco di Inter
- 19:15 Diallo, pres. FFF: "Zidane è partito benissimo con tanti volti nuovi"
- 19:00 Rivivi la diretta! Il PRE di FRANCIA-ITALIA, DIOUF "sfida" i (ner)azzurri. Le ULTIME da APPIANO: domani TEST AMICHEVOLE
- 18:46 Ivana Andres nella formazione ideale della seconda giornata di UWCL