Questa notte alle due l'Argentina giocherà la seconda delle tre amichevoli di questa sosta per le nazionali. L'Albiceleste scende in campo contro il Burkina Faso e chissà che Scaloni, ct dell'Argentina, non possa schierare ancora una volta la coppia offensiva composta da Lautaro Martinez e Julian Alvarez. L'Argentina giocherà poi anche il sette ottobre contro il Benin, ultimo appuntamento del mese di ottobre prima del rientro a casa dei vari giocatori nelle rispettive squadre di club.

Sezione: Focus / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 21:47
Niccolò Anfosso
vedi letture
Niccolò Anfosso
autore
Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione