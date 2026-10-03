Questa mattina l'Inter affronterà il Lumezzane in amichevole ad Appiano Gentile, con calcio d'inizio alle 11 e gara a porte chiuse. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, il principale osservato sarà Djed Spence, che torna a misurarsi in una partita dopo un lungo periodo senza impegni ufficiali. L'esterno inglese non gioca infatti dallo scorso 18 luglio, quando era stato impegnato al Mondiale. Nelle ultime settimane ha seguito un programma personalizzato per recuperare dall'infortunio accusato durante la preparazione estiva. Il test contro il Lumezzane servirà quindi a verificare condizione e ritmo partita. Se le risposte saranno positive, Spence potrà essere convocato per la ripresa del campionato contro il Parma.

Jones punta il Parma

L'amichevole sarà importante anche per Curtis Jones, altro inglese della rosa nerazzurra. L'ex Liverpool punta alla prima da titolare a San Siro contro il Parma e dovrà sfruttare questi giorni per convincere Cristian Chivu, dopo una prima fase della stagione dedicata soprattutto all'inserimento nei nuovi meccanismi.

Fuori Dimarco, Calhanoglu e Stones

Contro il Lumezzane non saranno disponibili Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu, entrambi attesi al completo rientro in gruppo all'inizio della prossima settimana. Servirà invece qualche giorno in più per John Stones, che prosegue il proprio percorso di recupero. Tra i giocatori utilizzabili oggi ci saranno Provedel, Di Gennaro, Pavard, Carlos Augusto, Luis Henrique, Mkhitaryan e Thuram, oltre ad alcuni giovani che verranno aggregati alla prima squadra.

Bisseck subito a disposizione

Tra le buone notizie c'è anche il ritorno di Yann Bisseck. Il difensore ha concluso in anticipo il proprio impegno con la Germania a causa delle rotazioni decise dal ct Klopp ed è già rientrato a disposizione di Chivu. Per l'Inter, dunque, l'amichevole contro il Lumezzane sarà soprattutto una tappa di avvicinamento alla ripresa, con Spence al centro dell'attenzione e Bisseck già pronto a rientrare nelle rotazioni.