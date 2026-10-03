Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Daniele Adani ha commentato l'1-1 dell'Italia contro la Francia in Nations League, soffermandosi sugli aspetti positivi mostrati dalla squadra di Roberto Mancini. "Finire così concettualmente è uno degli aspetti importanti ma ce ne sono stati tanti di aspetti importanti, anzi direi quasi tutti. Soffri quando devi, giochi quando puoi, calci in porta". Secondo Adani, però, c'è un'immagine che più di tutte riassume la prestazione degli azzurri allo Stade de France: quella di Alessandro Bastoni in occasione del gol del pareggio. "La fotografia è un'altra: Bastoni che anticipa Da Cunha a 70 metri dalla porta e fa il gol dell'1-1". L'opinionista ha sottolineato soprattutto l'iniziativa del difensore dell'Inter, capace di allontanarsi dalla propria linea per aggredire l'azione e trasformare immediatamente il recupero del pallone in un'occasione offensiva. "Bastoni ruba palla e fa gol, questa è la fotografia, questo è il segnale, questa è la mentalità. Bastoni si stacca dalla linea e porta via la palla".

"Poteva finire tanto a poco per la Francia"

Adani ha infine evidenziato il valore della reazione italiana, considerando la qualità dell'avversario e l'andamento della partita. "Poteva finire tanto a poco per loro e invece non è finita così".