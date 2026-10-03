A una settimana dal termine della sosta per le Nazionali, i nerazzurri hanno affrontato il Lumezzane in amichevole ad Appiano Gentile: in rete Mkhitaryan e Agbonifo Giornata in campo per l'Inter, che nella mattinata di sabato 3 ottobre ha disputato un'amichevole contro il Lumezzane all'Inter Training Center. Ad Appiano Gentile i nerazzurri hanno vinto 2-0 al termine di due tempi da 35 minuti: a decidere il match sono state le reti realizzate da Mkhitaryan al 14' e da Agbonifo al 62'. 50 minuti in campo per il rientrante Djed Spence.

INTER-LUMEZZANE 2-0 | IL TABELLINO

Reti: 14' Mkhitaryan, 62' Agbonifo

INTER: 49 Provedel (12 Di Gennaro 36'), 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 21 Jones, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 55 Bovo (57 Kaczmarski 36'), 99 Spence (41 Agbonifo 50'). A disposizione: 43 Garonetti, 49 Venturini. Allenatore: Cristian Chivu

Lumezzane: 1 Filigheddu, 4 Paghera, 5 D'Agostino, 6 Gauli, 7 Torregrossa, 8 Rocca, 30 Boffelli, 32 Anatriello, 42 Baroncioni, 77 Diodato, 90 Nwachukwu. A disposizione: 23 Perico, 9 Ebone, 10 Monachello, 11 Ghillani, 15 Ndiaye, 16 Ghidini, 17 Mancini, 19 Roaldno, 21 Deratti, 27 Pavanati, 44 Menegazzo, 50 D'Angelo, 72 Perina, 99 Belvedere. Allenatore: Paolo Sammarco