Prima del fischio d'inizio di Francia-Italia, Leonardo Bonucci, collaboratore tecnico del CT della Nazionale Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la decisione di confermare in avanti la coppia composta da Pio e Sebastiano Esposito: "Meglio di loro non c'è coppia che si conosca: giocano insieme fin da quando sono bambini. Quando lasci fuori qualcuno le decisioni sono sempre difficili ma questa nuova pausa di tre settimane fa si che le decisioni pesino sulle quattro partite".