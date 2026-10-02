Prima del fischio d'inizio di Francia-Italia, Leonardo Bonucci, collaboratore tecnico del CT della Nazionale Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la decisione di confermare in avanti la coppia composta da Pio e Sebastiano Esposito: "Meglio di loro non c'è coppia che si conosca: giocano insieme fin da quando sono bambini. Quando lasci fuori qualcuno le decisioni sono sempre difficili ma questa nuova pausa di tre settimane fa si che le decisioni pesino sulle quattro partite".

Sezione: Focus / Data: Ven 02 ottobre 2026 alle 20:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.