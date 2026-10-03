Cristian Chivu si è concesso in un'intervista ai microfoni della piattaforma Futnet. È stata l'occasione per ripercorrere il suo primo anno e mezzo all'Inter e per raccontare le sue ambizioni: "So dove sono capitato, so qual è la mia responsabilità, so quello che vuol dire avere questa grande responsabilità - ha esordito -. Ma soprattutto so che ho la responsabilità nei confronti dei miei giocatori e voglio creare una cosa che duri, una cosa che lasci qualcosa di importante nella pagina di questa meravigliosa società. Sto lavorando per quello. Ho mini obiettivi da raggiungere in breve tempo, perché non penso mai troppo a lungo termine, perché è partendo con i piccoli passi che puoi raggiungere quelli che sono gli obiettivi che ti permettono poi di sognare più in grande”.
Il sogno Champions
Il sogno è chiaro: "Vincere la Champions è bellissimo. È il sogno di tutti - ha ammesso -. C'è una grossa differenza tra una partita di campionato e una di Champions. E non importa se è la fase a gironi o se è un ottavo. C’è una grossa differenza. Per quello che è la motivazione individuale di un giocatore, ma anche per quello che sono le motivazioni di una squadra. È un po' come andare in Nazionale A, anche lì trovi qualcosa dal punto di vista motivazionale di diverso rispetto a quella che è la routine di un campionato di 38 partite giocate ogni domenica, che a un certo punto diventa un automatismo. C’è il rischio che dal punto di vista emozionale ti trasmetta poco, invece la Champions e la Nazionale ti danno sempre qualcosina in più”.
Ma, d'altra parte, l'allenatore assicura: "Non esiste una ricetta che ti dia la certezza che puoi vincere la Champions, non esistono i soldi che ti possono comprare una Champions, non esistono nemmeno idee che te la possano comprare. È una somma di tante cose, durante la stagione arrivi a un certo punto, ma tardi, tipo a marzo, e capisci a che punto sei. Perché oggi dire chi è la favorita, sì, sulla carta è semplice. Ma chi arriverà in fondo, chi ce la farà, non è altrettanto semplice da dire”.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 15:42 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 15:34 Sky - Inter-Lumezzane, ottimi segnali da Jones e Mkhitaryan. Provedel poco impegnato
- 15:27 Gasperini: "Contro l'Inter a San Siro la partita più difficile alla Roma"
- 15:21 FOTO - La prima di Spence e Dimarco capitano: gli scatti di Inter-Lumezzane
- 15:14 Orsato: "Fischiamo falli e non contatti. Massa è scomparso in Roma-Inter, nessuno ha parlato di lui"
- 15:01 Zidane: "L'Italia ha giocato 'all'italiana', principalmente in contropiede"
- 14:47 Dumfries come Lukaku? Nessun segnale all'Inter: la situazione al Real Madrid
- 14:33 Sky - La rinascita di Bastoni, Chivu decisivo: ecco come lo ha aiutato
- 14:25 Sammarco: "L'Inter sta benissimo, Mkhitaryan impressionante. Spence? Va molto veloce..."
- 14:20 Italia-Turchia, squadra arbitrale quasi tutta polacca: dirige Marciniak
- 14:06 Genoa, Sucu rivela: "Provai a portare Chivu al Rapid prima che passasse al Parma"
- 13:52 Un INTER CLUB tra i BORGHI dell'ABRUZZO: la STORIA dell'IC SULMONA in onore di MORATTI
- 13:38 Chivu: "In campo il giorno dopo la perdita di mio padre, sentivo il peso su di me"
- 13:25 Tabella di rientro rispettata: Calhanoglu out in amichevole
- 13:11 L'Inter U20 sconfitta in amichevole dall'Al Ain: finisce 2-0 a Interello
- 12:57 Buona notizia da Appiano: Dimarco in campo tutta la partitella
- 12:43 L'Inter piega il Lumezzane. A segno Mkhitaryan e Agbonifo, 50' per Spence
- 12:28 Morace: "Il calcio ha eletto Malagò, diamogli tempo. Eviterei il commissariamento"
- 12:13 Chivu elogia Esposito: "Ha avuto coraggio, non ha scelto la strada comoda"
- 11:59 Condò: "L'ultima finale dell'Inter ha fatto dimenticare un percorso incredibile"
- 11:44 Chivu: "All'Inter voglio creare qualcosa che duri. Il sogno? Per tutti è la Champions"
- 11:30 TS - Non solo Jeltsch, anche un altro difensore nel mirino dell'Inter
- 11:16 TS - Adesso Chivu coccola Stankovic: avrà le sue possibilità
- 11:02 CdS - Bastoni decisivo, un altro nerazzurro rovina la festa di Zidane
- 10:48 TS - Dossier rinnovi, nodo ingaggio sia per Carlos che per Calha
- 10:34 Adani esalta Bastoni: "Ruba palla e fa gol, è la fotografia della nuova Italia"
- 10:20 TS - Spence, via lo zero: oggi il debutto contro il Lumezzane
- 10:06 CdS - Test contro il Lumezzane utile per Spence. Rientra Bisseck
- 09:52 GdS - Bastoni simbolo della rinascita azzurra, si è lasciato alle spalle i mesi difficili
- 09:38 Condò esalta Bastoni: "Si è tirato su da un pozzo dopo un annus horribilis"
- 09:24 CdS - Chivu lancia il blocco rimasto a Milano: Lautaro verso la panchina
- 09:10 Dumfries: "Sarò legato per sempre all'Inter, la seconda stella è nella storia. Sul ritorno..."
- 08:56 TS - Juve a caccia di talenti italiani: è sfida all'Inter per Romano
- 08:42 GdS - Niente tour de force per Martinez: Chivu pronto a lanciare Provedel
- 08:29 CdS - Idea Jeltsch per ringiovanire la difesa: il tedesco vale già 40 milioni
- 08:14 GdS - Oggi il test contro il Lumezzane: Spence l'osservato speciale
- 08:00 GdS - Chivu ritrova le ali: ecco Dimarco e Spence, come cambiano le gerarchie sulle fasce
- 00:10 Bastoni a SM: "Abbiamo ritrovato entusiasmo ma serve equilibrio"
- 00:00 Bisseck, Darmian e il giusto mix per un ciclo vincente
- 23:54 Di Canio: "Bastoni spavaldo. Dimarco non mi convince"
- 23:40 Vidal si schiera con Cristiano Ronaldo: "Trattamento vergognoso"
- 23:26 La gioia di Zielinski: "Per la Polonia questa può essere una gara di svolta"
- 23:20 Donnarumma a Sky: "Prestazione così non da tutti. Il gol di Bastoni dimostra il nostro atteggiamento"
- 23:13 Francia, Zidane: "Non so se il pari è giusto ma l'Italia ha fatto la sua buona partita"
- 23:05 Mancini a Sky: "I risultati cambiano le opinioni. Su Pio Esposito..."
- 23:03 Bastoni a Sky: "Calma coi giudizi, due anni fa vincemmo 3-1 e poi..."
- 22:50 Mancini alla Rai: "Abbiamo giocato da squadra provando a vincerla, serata positiva"
- 22:48 Bastoni alla Rai: "Non mi faccio condizionare da un paio di episodi negativi. Avanti con fiducia"
- 22:44 Francia-Italia, pagelle (ner)azzurre - Bastoni ripaga il debito. Pio genera occasioni
- 22:43 Bastoni colpisce ancora: 2 gol in 2 partite, l'Italia strappa l'1-1 alla Francia
- 22:37 Corvino: "L'Inter non lascia mai nulla per strada"
- 22:29 videoPolonia a valanga sulla Romania, anche Zielinski mette la firma
- 22:23 Brambati: "Inter, punterei su Pio. Facendo cassa con Lautaro o Thuram"
- 22:08 Roma, il CEO Galantic vuole l'Under 23: "Ci servono più Pisilli"
- 21:54 Matri: "Con Esposito abbiamo risolto la ricerca di un centravanti per l'Italia"
- 21:40 Parma, Cremaschi: "Abbiamo imparato quasi tutto ciò che vuole Gilardino"
- 21:25 "Guess the details", Bisseck "scova" i compagni in nerazzurro
- 21:10 Giuntoli: "Vedo un calcio propositivo in Serie A, ogni partita è difficile"
- 20:55 Da De La Fuente spiraglio per Martinez: "Posso fare cambi ovunque"
- 20:40 Bonucci: "Meglio dei fratelli Esposito come coppia che si conosce non c'è"
- 20:32 InterNazionali - Anche Zielinski in campo: titolare in Polonia-Romania
- 20:26 FootyHeadlines - È già tempo di maglia home 2027-'28: la prima immagine
- 20:13 Savoia, il Giraud è pronto: cancelli riaperti per la sfida contro l'Inter U23
- 19:58 Euro2032, in Italia più rendering che stadi: nuovo San Siro ancora nell'iter
- 19:43 Gasperini: "Inter la migliore in Italia. Ma sentiamo di esserci avvicinati"
- 19:38 Francia-Italia, Mancini preferisce Frattesi a Barella. Confermati gli Esposito
- 19:29 Addio a Gonzalo Suarez: una vita di cinema con un tocco di Inter
- 19:15 Diallo, pres. FFF: "Zidane è partito benissimo con tanti volti nuovi"
- 19:00 Rivivi la diretta! Il PRE di FRANCIA-ITALIA, DIOUF "sfida" i (ner)azzurri. Le ULTIME da APPIANO: domani TEST AMICHEVOLE
- 18:46 Ivana Andres nella formazione ideale della seconda giornata di UWCL