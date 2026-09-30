Lo spazio a disposizione in mezzo al campo è fondamentale soprattutto quando in squadra hai dei centrocampisti di grande qualità tecnica. Come evidenzia il sito Fantacalcio.it, Zieliński guida la Serie A per distanza percorsa in conduzioni progressive (671 metri), davanti a Diao e Heggem. Il centrale dei felsinei è primo per conduzioni progressive (58), appena davanti alle 56 di Zieliński. Il polacco, dunque, ama partire da dietro, acquisendo lo spazio necessario per avvicinarsi progressivamente alla porta avversaria e rendersi pericoloso con un'assistenza o un tiro da fuori.