Fra pochi minuti, a Fiume, Croazia e Inghilterra scenderanno in campo per il terzo incontro del girone A3 di UEFA Nations League. Partita che sul fronte croato, ancora scottato dal brutto stop di Siviglia contro la Spagna, vedrà regolarmente schierato dal primo minuto l'interista Petar Sucic, questa volta inserito nella linea dei trequartisti alle spalle dell'unica punta Petar Musa. In campo anche Ivan Perisic, nell'insolita posizione di terzino difensivo. 

Ecco le formazioni ufficiali di Croazia-Inghilterra:

Croazia (4-2-3-1): Livaković; Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić; Modrić, Kovačić; Ivanović, Sučić, Baturina; Musa. Allenatore: Slaven Bilić.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi, Hall; Anderson, Bellingham, Scott; Saka, Kane, Gordon. Allenatore: Thomas Tuchel.

Sezione: Focus / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 17:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.