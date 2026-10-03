Sono di Henrikh Mkhitaryan, servito da Curtis Jones al termine di una bella manovra corale, e dell'Under 23 Richi Agbonifo, bravo a correggere in porta l'assist di Iwo Kaczmarski, le reti che hanno consentito all'Inter di superare il Lumezzane nell'amichevole disputata questa mattina ad Appiano Gentile. Molto dinamico il centrocampista ex Liverpool, che a fine primo tempo tenta il colpo a sorpresa da metà campo cercando di punire Filigheddu, portiere dei bresciani, pizzicato fuori dai pali e nel corso del secondo tempo centra anche una traversa dopo una combinazione con Djed Spence. Spence che nei 50 minuti giocati ha fatto vedere un buon dinamismo andando anche lui vicino alla rete al tramonto della prima frazione.

L'Inter propone le immagini salienti che potrete vedere nel video in basso.