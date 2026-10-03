L'Italia Under 20 di Carmine Nunziata fa anche meglio della Nazionale di Roberto Mancini, superando nettamente la Francia con un secco 3-0 nella giornata conclusiva del torneo internazionale de La Nucia in Spagna, gli Azzurrini superano 3-0 i transalpini allo Stadio Olimpico Camilo Cano e chiudono la manifestazione al terzo posto con 3 punti, davanti proprio ai francesi. Un successo che porta un'importante impronta interista. 

L’Italia sblocca il risultato al 31esim: Matteo Lavelli, centravanti classe 2007 dell’Inter, conquista il calcio di rigore che Emanuele Rao, attaccante classe 2006 di proprietà del Napoli e in prestito al Bari, trasforma con freddezza. Al 45’ Lapo Siviero, portiere classe 2006 del Torino, si prende la scena neutralizzando il penalty calciato da Tadjidine Mmadi, ala franco-comoriana classe 2007 del Marsiglia. Nella ripresa gli Azzurrini affondano ancora: al 59’ Mattia Mosconi, attaccante classe 2007 dell’Inter, firma il raddoppio. Poi, al 91esimo, Giacomo De Pieri, fantasista dell’Inter in prestito all’Ascoli, cala il tris e mette il punto esclamativo sulla vittoria.

Sezione: News / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 16:38
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.