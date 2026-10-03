L'Inter continua a guardare con attenzione al mercato dei difensori e tra i profili monitorati ci sarebbe anche Finn Jeltsch, classe 2006 dello Stoccarda. Secondo quanto riportato in Germania e ripreso da Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe mandato un proprio osservatore a seguirlo dal vivo nella sfida contro il Viking, segnale di un interesse concreto nei confronti del giovane centrale tedesco. Jeltsch sta trovando spazio con continuità e le sue prestazioni avrebbero attirato l'attenzione anche di altre società europee.

Può giocare centrale o braccetto

Uno degli aspetti che rendono il difensore particolarmente interessante per l'Inter è la sua duttilità. Lo Stoccarda gioca spesso con una linea a tre e Jeltsch è stato utilizzato sia come centrale sia come braccetto destro, due posizioni perfettamente compatibili con il sistema nerazzurro. L'Inter avrà inoltre modo di osservarlo ancora da vicino a novembre, quando lo Stoccarda sarà impegnato a San Siro nella sfida di Champions League contro i nerazzurri.

Sul taccuino anche Chris Richards

Jeltsch non è però l'unico nome seguito dalla dirigenza interista. Secondo Tuttosport, il direttore sportivo Dario Baccin continua a monitorare anche Chris Richards, 26enne statunitense del Crystal Palace. Anche Richards può essere utilizzato sia al centro sia come braccetto destro in una difesa a tre, caratteristica che lo rende interessante per l'Inter. A rendere il profilo ancora più appetibile è la situazione contrattuale: il suo accordo con il Crystal Palace scadrà nel giugno 2027, elemento che potrebbe incidere sulle condizioni di un'eventuale operazione.