Molti si interrogano molto spesso su chi sia più forte tra Malen e Lautaro Martinez. Certamente i due attaccanti guidano le rispettive formazioni e il sito del Corriere dello Sport ha analizzato le statistiche di queste prime giornate di campionato. Partiamo dall'argentino: 22 tiri totali, 6 tiri nello specchio, 4,72 expected goals, 3 occasioni da gol trasformate. Proseguiamo con l'olandese: sono 20 i tiri totali, 10 nello specchio, 4,61 expected goals, 5 occasioni da gol trasformate, 10 dribbling riusciti.