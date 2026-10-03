Dopo l'amchevole di ieri contro la Virtus Entella, terminata sul punteggio di 1-1, il mister del Parma Alberto Gilardino ha deciso di concedere il fine settimana libero ai suoi ragazzi, che pertanto si ritroveranno lunedì al Mutti Training Center di Collecchio per iniziare a preparare la sfida di sabato 10 contro l'Inter a San Siro. Martedì è in programma una doppia seduta, con un allenamento al mattino e uno al pomeriggio. Mercoledì, giovedì e venerdì una seduta al giorno; sempre venerdì Gilardino terrà alla vigilia la classica conferenza stampa prepartita, la prima per lui da tecnico ducale, prima di partire in direzione Milano.