Il Cagliari conferma di essere squadra in salute e ottiene una vittoria di prestigio in ambito internazionale, superando ai rigori il Rayo Vallecano e aggiudicandosi così il Trofeo Vallecas. All'iniziale vantaggio della formazione iberica firmato da Alvaro risponde Mbala Nzola che rimanda l'esito del match alla lotteria dagli undici metri dove Zé Pedro firma il punto decisivo. È stata la prima partita con la maglia rossoblu per Yanis Massolin, arrivato in prestito dall'Inter in Sardegna; il franco-algerino ha disputato 76 minuti prima di lasciare il campo. 

Sezione: News / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 17:40
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.