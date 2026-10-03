L'inizio di stagione di Aleksandar Stankovic è stato decisamente più complicato del previsto. Il centrocampista dell'Inter, dopo essere rientrato a Milano in estate, ha trovato pochissimo spazio sia con i nerazzurri sia con la Serbia. In campionato ha raccolto appena 15 minuti, sette contro il Monza alla prima giornata e otto nel finale contro l'Udinese. Da quel momento solo panchina, anche in Champions League. Escludendo Djed Spence, rimasto fuori per motivi fisici, Stankovic è stato finora il giocatore di movimento meno utilizzato da Cristian Chivu.
Poco spazio anche con la Serbia
La sosta per le Nazionali avrebbe potuto rappresentare un'occasione per accumulare minuti, ma anche con la Serbia il suo impiego è stato limitato. Stankovic non ha giocato contro la Grecia, è partito titolare contro l'Olanda restando in campo per 59 minuti e ha poi assistito dalla panchina all'intera partita contro la Germania. Ora spera di trovare nuovamente spazio nella rivincita contro gli Oranje.
Chivu lo rassicura
Nonostante il minutaggio ridotto, secondo Tuttosport il centrocampista non avrebbe alcun rimpianto per la decisione presa durante l'estate, quando aveva respinto alcune proposte dall'Inghilterra chiedendo di restare all'Inter. Anche Chivu continua a credere nelle sue qualità e gli avrebbe chiesto di mantenere la calma, continuando a lavorare con intensità. Il messaggio del tecnico è chiaro: il momento di Stankovic arriverà e dovrà farsi trovare pronto.
Il precedente al Brugge
A Milano nessuno ha dimenticato quanto mostrato dal centrocampista nella precedente esperienza al Brugge, dove la continuità di impiego gli aveva permesso di crescere rapidamente e di assumersi responsabilità importanti anche in Champions League. Proprio quelle prestazioni avevano contribuito ad aumentare considerevolmente la valutazione del giocatore e a convincere l'Inter a riportarlo alla base.
Gennaio resta sullo sfondo
Stankovic continua a essere convinto di potersi ritagliare uno spazio significativo a San Siro e, al momento, non prende in considerazione una partenza. Soltanto qualora la situazione restasse invariata nei prossimi mesi potrebbe tornare d'attualità l'ipotesi di un prestito a gennaio, soluzione che gli consentirebbe di ritrovare continuità.
Autore: Ludovica Ferrante
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:30 TS - Non solo Jeltsch, anche un altro difensore nel mirino dell'Inter
- 11:16 TS - Adesso Chivu coccola Stankovic: avrà le sue possibilità
- 11:02 CdS - Bastoni decisivo, un altro nerazzurro rovina la festa di Zidane
- 10:48 TS - Dossier rinnovi, nodo ingaggio sia per Carlos che per Calha
- 10:34 Adani esalta Bastoni: "Ruba palla e fa gol, è la fotografia della nuova Italia"
- 10:20 TS - Spence, via lo zero: oggi il debutto contro il Lumezzane
- 10:06 CdS - Test contro il Lumezzane utile per Spence. Rientra Bisseck
- 09:52 GdS - Bastoni simbolo della rinascita azzurra, si è lasciato alle spalle i mesi difficili
- 09:38 Condò esalta Bastoni: "Si è tirato su da un pozzo dopo un annus horribilis"
- 09:24 CdS - Chivu lancia il blocco rimasto a Milano: Lautaro verso la panchina
- 09:10 Dumfries: "Sarò legato per sempre all'Inter, la seconda stella è nella storia. Sul ritorno..."
- 08:56 TS - Juve a caccia di talenti italiani: è sfida all'Inter per Romano
- 08:42 GdS - Niente tour de force per Martinez: Chivu pronto a lanciare Provedel
- 08:29 CdS - Idea Jeltsch per ringiovanire la difesa: il tedesco vale già 40 milioni
- 08:14 GdS - Oggi il test contro il Lumezzane: Spence l'osservato speciale
- 08:00 GdS - Chivu ritrova le ali: ecco Dimarco e Spence, come cambiano le gerarchie sulle fasce
- 00:10 Bastoni a SM: "Abbiamo ritrovato entusiasmo ma serve equilibrio"
- 00:00 Bisseck, Darmian e il giusto mix per un ciclo vincente
- 23:54 Di Canio: "Bastoni spavaldo. Dimarco non mi convince"
- 23:40 Vidal si schiera con Cristiano Ronaldo: "Trattamento vergognoso"
- 23:26 La gioia di Zielinski: "Per la Polonia questa può essere una gara di svolta"
- 23:20 Donnarumma a Sky: "Prestazione così non da tutti. Il gol di Bastoni dimostra il nostro atteggiamento"
- 23:13 Francia, Zidane: "Non so se il pari è giusto ma l'Italia ha fatto la sua buona partita"
- 23:05 Mancini a Sky: "I risultati cambiano le opinioni. Su Pio Esposito..."
- 23:03 Bastoni a Sky: "Calma coi giudizi, due anni fa vincemmo 3-1 e poi..."
- 22:50 Mancini alla Rai: "Abbiamo giocato da squadra provando a vincerla, serata positiva"
- 22:48 Bastoni alla Rai: "Non mi faccio condizionare da un paio di episodi negativi. Avanti con fiducia"
- 22:44 Francia-Italia, pagelle (ner)azzurre - Bastoni ripaga il debito. Pio genera occasioni
- 22:43 Bastoni colpisce ancora: 2 gol in 2 partite, l'Italia strappa l'1-1 alla Francia
- 22:37 Corvino: "L'Inter non lascia mai nulla per strada"
- 22:29 videoPolonia a valanga sulla Romania, anche Zielinski mette la firma
- 22:23 Brambati: "Inter, punterei su Pio. Facendo cassa con Lautaro o Thuram"
- 22:08 Roma, il CEO Galantic vuole l'Under 23: "Ci servono più Pisilli"
- 21:54 Matri: "Con Esposito abbiamo risolto la ricerca di un centravanti per l'Italia"
- 21:40 Parma, Cremaschi: "Abbiamo imparato quasi tutto ciò che vuole Gilardino"
- 21:25 "Guess the details", Bisseck "scova" i compagni in nerazzurro
- 21:10 Giuntoli: "Vedo un calcio propositivo in Serie A, ogni partita è difficile"
- 20:55 Da De La Fuente spiraglio per Martinez: "Posso fare cambi ovunque"
- 20:40 Bonucci: "Meglio dei fratelli Esposito come coppia che si conosce non c'è"
- 20:32 InterNazionali - Anche Zielinski in campo: titolare in Polonia-Romania
- 20:26 FootyHeadlines - È già tempo di maglia home 2027-'28: la prima immagine
- 20:13 Savoia, il Giraud è pronto: cancelli riaperti per la sfida contro l'Inter U23
- 19:58 Euro2032, in Italia più rendering che stadi: nuovo San Siro ancora nell'iter
- 19:43 Gasperini: "Inter la migliore in Italia. Ma sentiamo di esserci avvicinati"
- 19:38 Francia-Italia, Mancini preferisce Frattesi a Barella. Confermati gli Esposito
- 19:29 Addio a Gonzalo Suarez: una vita di cinema con un tocco di Inter
- 19:15 Diallo, pres. FFF: "Zidane è partito benissimo con tanti volti nuovi"
- 19:00 Rivivi la diretta! Il PRE di FRANCIA-ITALIA, DIOUF "sfida" i (ner)azzurri. Le ULTIME da APPIANO: domani TEST AMICHEVOLE
- 18:46 Ivana Andres nella formazione ideale della seconda giornata di UWCL
- 18:32 Anche l'Inter in fila per Kostoulas, giovane talento sbocciato nel Brighton
- 18:18 Bierhoff, l'Inter trampolino di lancio: "Non giocai mai, però ero felice"
- 18:03 Kenesei (Austria Vienna): "Il pareggio allo scadere fa molto male"
- 17:48 Bild - Tanti club su Jeltsch: lo Stoccarda mette le cifre in chiaro
- 17:34 Capello: "Il mio percorso da allenatore ricorda quello di Chivu"
- 17:20 L'algoritmo di Opta continua a dire Inter: 45,2% di chance Scudetto
- 17:06 Mendieta: "Bello vedere ex giocatori come Chivu diventare allenatori"
- 16:51 Titolo di campione d'inverno: la Roma insidia l'Inter nelle quote dei bookmakers
- 16:38 Vieri e l'arbitro Moreno: "Alcuni miei amici mi chiedono: 'perché non gli hai spaccato la faccia?'"
- 16:24 Settore giovanile, sei squadre impegnate nel week-end: il programma
- 16:10 Pochi minuti in Nazionale e appena 15 con l’Inter: per Stankovic l’inizio è in salita, ma non è il momento di mollare
- 15:55 Amichevoli, dopo il Napoli cade anche la Juve contro la Cremonese: a segno l'ex Inter Bonazzoli
- 15:40 Austria Vienna, le parole delle protagoniste: delusione ma anche soddisfazione per la prova
- 15:27 Vieri: "Il 5 maggio 2002 mi ha fatto male per l'addio di Ronaldo"
- 15:12 "Orsù, Orsato: faccia qualcosa di interista!". Il designatore: "In verità vi dico (cit.) che io avrei già dato e pure in anticipo"
- 14:58 Dal campo alle parole, la crescita mostruosa di Bisseck tra Inter e Nazionale. Ora la Champions
- 14:45 Sky - Francia-Italia, Barella più di Frattesi. Pio si gioca il posto con Scamacca
- 14:29 Amichevoli, Napoli ko contro l'Avellino. Pari tra Milan e Padova
- 14:16 Serie A, Malen MVP di agosto-settembre: battuti Lautaro e Frattesi
- 14:02 Julio Sergio: "La Roma è migliorata, ma l'Inter resta la squadra da battere"
- 13:48 Agosto-settembre, il Coach of the Month è Max Alvini