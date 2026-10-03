Non è bastata una buona prestazione di Kristjan Asllani per evitare la sconfitta dell'Albania. La selezione balcanica è infatti uscita con zero punti dal campo della Finlandia in occasione della 3ª giornata di Nations League. L'ex centrocampista dell'Inter ha fornito un apporto decisivo per la rete albanese fornendo a Rey Manaj - anche lui ex nerazzurro - l'assist per il provvisorio 0-1. I finlandesi riusciranno poi a ribaltare il risultato grazie alla doppietta di Walta, compito agevolato dall'espulsione del portiere ospite Berisha.