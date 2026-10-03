Alessio Tacchinardi ha analizzato gli equilibri della Juventus citando anche le altre big di A: "Juventus da scudetto metto un 10%, perché è quello che ha dimostrato il campo: oggi ci sono squadre molto più pronte, però attenzione, gli scudetti non si vincono dopo cinque giornate. In Champions, secondo me, se si mette a posto e trova un equilibrio, ci va: Inter, Como, Roma e ti giochi un posto, e quindi mettiamo un 30-40%, e quello che avanza è l'Europa League", ha detto a SportMediaset. Le parole sono state riprese da Tuttojuve.com.