Nel corso del proprio intervento durante il "Festival dello Sport" di Trento, Mario Gila - attuale difensore del Milan - si è raccontato in merito al proprio recente approdo in rossonero, menzionando come, tra le varie interessate al suo cartellino, ci fosse anche l'Inter.

Gila racconta l'approdo in rossonero

"Tra le varie squadre che si sono interessate a me c'era anche l'Inter. Sappiamo che il Milan negli ultimi anni non è stato al loro livello o a quello del Napoli, ma il fatto di giocare per una squadra per aiutarla a vincere è una soddisfazione molto più bella rispetto a quella che potresti vivere arrivando all'Inter o in una qualsiasi squadra che sta vincendo da un po'. La soddisfazione è un punto in più e questo è stata una parte importante per la mia scelta. Ora l'obiettivo è provare ad entrare in Champions League e poi anche lottare per lo Scudetto: siamo il Milan e dobbiamo avere quest'ambizione".