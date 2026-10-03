Tra i numerosi spunti raccolti dall'amichevole di stamattina contro il Lumezzane ad Appiano Gentile, ce n'è uno molto importante in vista di sabato prossimo quando al Meazza si presenterà il Parma per la ripresa del campionato. Federico Dimarco è stato in campo per tutti e 70 i minuti della partitella, segnale positivo considerando che a causa dei recenti problemi al ginocchio che lo avevano costretto a rinunciare alla convocazione in Nazionale l'esterno si era allenato sia a parte sia in gruppo. Il fatto che oggi sia partito titolare e sia rimasto in campo fino all'ultimo significa che il giocatore è pienamente recuperato.
Sezione: Focus / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 12:57
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
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