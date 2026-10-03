Una notte di orgoglio e personalità per Alessandro Bastoni, tra i grandi protagonisti della sfida tra Francia e Italia. La Gazzetta dello Sport sottolinea soprattutto il valore simbolico della sua prestazione. Lo Stade de France, partito con un'atmosfera da grande festa, ha finito per fischiare i Bleus al termine della partita, mentre gli Azzurri hanno mostrato carattere fino all'ultimo. In questo contesto, Bastoni si è preso ancora una volta la scena.

Due gol consecutivi per il difensore

Il quotidiano evidenzia un dato particolare: vedere un difensore segnare è già poco comune, farlo in due partite consecutive lo è ancora di più. Bastoni, reduce dalla squalifica che gli aveva impedito di giocare la gara inaugurale contro il Belgio, è rientrato mostrando subito una grande voglia di lasciare alle spalle gli ultimi mesi complicati. Secondo la rosea, il difensore ha quasi aperto un nuovo capitolo nel proprio rapporto con la Nazionale, dopo la delusione legata alla mancata qualificazione mondiale.

"Sono e sarò sempre in debito"

A rendere ancora più significativa questa fase ci sono le parole pronunciate dallo stesso Bastoni pochi giorni fa: "Sono e sarò sempre in debito". Una frase che fotografa bene il suo stato d'animo e il desiderio di riconquistare pienamente il rapporto con la maglia azzurra. Prestazione dopo prestazione, il centrale dell'Inter sta riducendo quel debito emotivo che sente nei confronti della Nazionale e dei tifosi.