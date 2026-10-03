In questa fase della propria storia, la Juventus si ritrova con una presenza ridotta nella Nazionale italiana. L'unico bianconero a disposizione di Roberto Mancini è infatti Vicario, terzo portiere azzurro, mentre altri giocatori devono ancora ritrovare la migliore condizione o sono alle prese con infortuni. Un dato significativo per un club che in passato ha rappresentato uno dei principali serbatoi della Nazionale. Anche sul mercato, però, la tendenza è cambiata: dei nove nuovi giocatori inseriti nell'ultima campagna acquisti firmata da Carnevali e Massara, soltanto due sono italiani, Vicario ed Ekhator.

La Juventus vuole aumentare il numero di italiani

Come scrive Tuttosport, la situazione è stata analizzata anche dall'amministratore delegato Carnevali, che ha evidenziato le difficoltà nel muoversi sul mercato italiano, tra costi, vincoli finanziari e regole relative alle liste. La volontà del club, tuttavia, è quella di aumentare progressivamente il numero di calciatori italiani presenti in rosa, senza limitarsi ad aspettare la crescita dei talenti già presenti nelle formazioni Under e nella Next Gen. L'idea è quella di individuare almeno un profilo italiano di prospettiva in ogni reparto.

La sfida con l'Inter

È soprattutto in mezzo al campo che emergono i nomi più interessanti. Alessandro Romano, protagonista di un ottimo avvio con il Cagliari e già seguito dall'Inter, piace anche alla Juventus. I bianconeri sono quindi pronti a inserirsi nella corsa al giovane centrocampista, che rappresenta uno dei profili italiani più attenzionati in prospettiva. La situazione di Romano è quindi quella che potrebbe accendere uno dei prossimi duelli di mercato tra Juventus e Inter. Entrambi i club guardano al talento italiano come possibile investimento per il futuro, all'interno di una strategia più ampia orientata alla valorizzazione dei giovani e al rafforzamento della presenza italiana nelle rispettive rose.