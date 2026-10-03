Tredici punti in cinque partite, il primo posto in solitaria nel Primavera-1 e tanta qualità espressa nel gioco e dai singoli: difficile chiedere di più all'Inter U20 in questo avvio di stagione. La squadra di Emiliano Bigica si può godere la sosta nazionali in vetta alla classifica da imbattuta.
Nelle prime cinque giornate i nerazzurri hanno battuto il Cagliari, il Genoa, il Monza e il Bologna, pareggiando invece con l'Empoli in casa 2-2. Al di là dei risultati, La Torre e compagni hanno saputo recepire sin da subito le indicazioni del nuovo tecnico, che ha dimostrato di essere assolutamente all'altezza della situazione. Per chi conosce la categoria su questo in realtà non c'erano grandi dubbi. Del resto, l'esperienza e i risultati di Bigica lo precedono: oltre 300 panchine nel Primavera-1 tra Fiorentina e Sassuolo, un titolo vinto nel 2024 con i neroverdi e un palmares arricchito anche da due Coppe Italia Primavera e una Supercoppa.
La mano di Bigica si è vista sin da subito anche al Konami Centre, con un'Inter estremamente prolifica in attacco, 15 gol segnati in 5 partite, più di tutte le altre, e solida in difesa, solo 5 reti concesse, miglior dato del campionato. A rendere possibile un rendimento di tale spessore sono state anche le grandi prestazioni dei singoli. Inevitabile partire da bomber Cristian Carrara, a quota 7 gol e capocannoniere del Primavera-1. Di lui si è già parlato tanto, giustamente, visti i numeri da urlo, ma non è il solo ad essersi messo in mostra.
Ha iniziato alla grande anche Edoardo Rocca, terzino sinistro di spinta che si candida prepotentemente a raccogliere l'eredità di Mattia Marello e Matteo Cocchi, che nelle ultime due stagioni hanno dominato sull'out di sinistra dell'Inter Primavera. Classe 2009, Rocca ha iniziato la sua stagione con la convocazione ai Giochi del Mediterraneo. Una volta tornato, alla quarta giornata, ha messo a segno un gol e un assist in due partite. Di impressionante qualità palla al piede e propenso al dribbling, spesso le sue accelerazioni sono il vero cambio di marcia a disposizione di Bigica.
A centrocampo occhio a un Marco Virtuani sempre più protagonista. Dopo i 100 minuti giocati in Primavera l'anno scorso, quest'anno sta trovando molto spazio, dando alla squadra ordine e qualità. Se da una parte Virtuani è la mezzala di palleggio nel 4-3-3 dell'Inter U20, dall'altra Giovanni D'Agostino, per i compagni 'Gigi' visto il cognome, è quella di irruzione. E, dopo un periodo di adattamento, adesso anche per lui iniziano ad arrivare i gol: due nelle ultime due, dopo i 15 segnati nella scorsa stagione in Under 18.
La cosa impressionante, al di là dei singoli citati sin ora e di quelli di cui invece non si è parlato anche se forse lo meriterebbero, come El Mahboubi, è la profondità della rosa a disposizione di Bigica. In tutti i ruoli l'allenatore pugliese può scegliere tra due o più giocatori ugualmente di alto livello, inclusa la porta, visto che sin qui Farronato e Galliera si sono spartiti i minuti facendo vedere entrambi buone cose. E se da una parte questo consente di gestire le energie durante l'annata, sempre ricca di impegni tra campionato, Coppa Italia e Youth League, dall'altra la sana concorrenza può stimolare i giocatori a dare qualcosa in più.
Proprio per questo la sensazione è che per questa Inter U20, nonostante un livello già molto alto, ci siano ampi margini di miglioramento da esplorare. Se tutti i singoli riusciranno, nel corso dell'annata, a mettere il mattoncino in più, i giovani nerazzurri potranno togliersi davvero grandi soddisfazioni. In Italia e, perché no, anche in Europa, con un bel cammino in Youth League.
Alessandro Savoldi
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 22:31 Conclusioni verso la porta, il dato della Serie A: c'è un interista con la media alta
- 22:16 Bastoni cambia tutto: due prestazioni di alto livello per dimenticare la Bosnia
- 22:01 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 21:47 Argentina-Burkina Faso, calcio d'avvio nella notte: Lautaro ancora in coppia con Alvarez?
- 21:33 Cinismo sotto porta: Inter intorno al 9%. Il dato a confronto con le altre big
- 21:19 Seba Esposito, emozione social al fianco di Pio: "Il sogno continua"
- 21:05 Sosta da capolista per l'Inter U20: quali giovani stanno facendo la differenza
- 20:51 Tacchinardi: "Inter, Como e Roma tra le prime tre. Sulla Juventus dico che..."
- 20:37 Peterson: "Lautaro Martinez è un genio. Ecco cosa farei con Marotta"
- 20:23 Altobelli: "Esposito è un grande goleador. Sulla Champions League..."
- 20:09 Svizzera-Slovenia, Akanji titolare nel 4-2-3-1 scelto da Yakin: la formazione
- 19:55 InterNazionali - L'Inghilterra demolisce la Croazia di Sucic
- 19:40 Pato: "Ho parlato con Cardinale e mi ha detto che vincerà tutto con il Milan"
- 19:26 "Fonti preferite" di Google: aggiungi subito FcInterNews
- 19:13 Trovati, Museo San Siro: "Siamo il secondo museo più visitato a Milano"
- 18:59 Finlandia-Albania 2-1, Asllani e Manaj non evitano la sconfitta delle Aquile
- 18:44 Gila: "Mi voleva anche l'Inter, ma ecco perché ho scelto il Milan"
- 18:30 Analisi Yoodata: Milano è nerazzurra, gli interisti in città più dei milanisti
- 18:17 Qui Parma - Weekend libero, si torna al lavoro lunedì a Collecchio
- 18:04 Altobelli: "Lautaro interista dentro. Pio Esposito magari è più forte di me"
- 17:50 Boban: "Obiettivo Champions? Il Milan deve avere ambizione. L'Inter ce l'ha dentro"
- 17:40 Il Cagliari batte il Rayo Vallecano nella prima di Massolin in rossoblu
- 17:30 Dzeko saluta la Nazionale bosniaca: "Vorrei fosse il 1° aprile, però..."
- 17:20 InterNazionali - La Croazia sfida l'Inghilterra, Sucic parte titolare
- 16:53 Altobelli e l'anno alla Juve: "Pellegrini e Trapattoni mi rovinarono la vita"
- 16:38 L'Italia U20 batte 3-0 la Francia a La Nucia: nerazzurri protagonisti
- 16:24 Il figlio di Mazzola amareggiato: "Altro che multe alla Juve, serve il Daspo"
- 16:10 Orsato: "Il 'mio' protocollo non esiste. Oggi faccio l'allenatore degli arbitri"
- 15:55 videoIn gol Mkhi e Agbonifo, brilla Jones: la sintesi di Inter-Lumezzane
- 15:42 L'informazione di FcInterNews.it sempre con te: scarica la nostra app
- 15:34 Sky - Inter-Lumezzane, ottimi segnali da Jones e Mkhitaryan. Provedel poco impegnato
- 15:27 Gasperini: "Contro l'Inter a San Siro la partita più difficile alla Roma"
- 15:21 FOTO - La prima di Spence e Dimarco capitano: gli scatti di Inter-Lumezzane
- 15:14 Orsato: "Fischiamo falli e non contatti. Massa è scomparso in Roma-Inter, nessuno ha parlato di lui"
- 15:01 Zidane: "L'Italia ha giocato 'all'italiana', principalmente in contropiede"
- 14:47 Dumfries come Lukaku? Nessun segnale all'Inter: la situazione al Real Madrid
- 14:33 Sky - La rinascita di Bastoni, Chivu decisivo: ecco come lo ha aiutato
- 14:25 Sammarco: "L'Inter sta benissimo, Mkhitaryan impressionante. Spence? Va molto veloce..."
- 14:20 Italia-Turchia, squadra arbitrale quasi tutta polacca: dirige Marciniak
- 14:06 Genoa, Sucu rivela: "Provai a portare Chivu al Rapid prima che passasse al Parma"
- 13:52 Un INTER CLUB tra i BORGHI dell'ABRUZZO: la STORIA dell'IC SULMONA in onore di MORATTI
- 13:38 Chivu: "In campo il giorno dopo la perdita di mio padre, sentivo il peso su di me"
- 13:25 Tabella di rientro rispettata: Calhanoglu out in amichevole
- 13:11 L'Inter U20 sconfitta in amichevole dall'Al Ain: finisce 2-0 a Interello
- 12:57 Buona notizia da Appiano: Dimarco in campo tutta la partitella
- 12:43 L'Inter piega il Lumezzane. A segno Mkhitaryan e Agbonifo, 50' per Spence
- 12:28 Morace: "Il calcio ha eletto Malagò, diamogli tempo. Eviterei il commissariamento"
- 12:13 Chivu elogia Esposito: "Ha avuto coraggio, non ha scelto la strada comoda"
- 11:59 Condò: "L'ultima finale dell'Inter ha fatto dimenticare un percorso incredibile"
- 11:44 Chivu: "All'Inter voglio creare qualcosa che duri. Il sogno? Per tutti è la Champions"
- 11:30 TS - Non solo Jeltsch, anche un altro difensore nel mirino dell'Inter
- 11:16 TS - Adesso Chivu coccola Stankovic: avrà le sue possibilità
- 11:02 CdS - Bastoni decisivo, un altro nerazzurro rovina la festa di Zidane
- 10:48 TS - Dossier rinnovi, nodo ingaggio sia per Carlos che per Calha
- 10:34 Adani esalta Bastoni: "Ruba palla e fa gol, è la fotografia della nuova Italia"
- 10:20 TS - Spence, via lo zero: oggi il debutto contro il Lumezzane
- 10:06 CdS - Test contro il Lumezzane utile per Spence. Rientra Bisseck
- 09:52 GdS - Bastoni simbolo della rinascita azzurra, si è lasciato alle spalle i mesi difficili
- 09:38 Condò esalta Bastoni: "Si è tirato su da un pozzo dopo un annus horribilis"
- 09:24 CdS - Chivu lancia il blocco rimasto a Milano: Lautaro verso la panchina
- 09:10 Dumfries: "Sarò legato per sempre all'Inter, la seconda stella è nella storia. Sul ritorno..."
- 08:56 TS - Juve a caccia di talenti italiani: è sfida all'Inter per Romano
- 08:42 GdS - Niente tour de force per Martinez: Chivu pronto a lanciare Provedel
- 08:29 CdS - Idea Jeltsch per ringiovanire la difesa: il tedesco vale già 40 milioni
- 08:14 GdS - Oggi il test contro il Lumezzane: Spence l'osservato speciale
- 08:00 GdS - Chivu ritrova le ali: ecco Dimarco e Spence, come cambiano le gerarchie sulle fasce
- 00:10 Bastoni a SM: "Abbiamo ritrovato entusiasmo ma serve equilibrio"
- 00:00 Bisseck, Darmian e il giusto mix per un ciclo vincente