Gol contro la Turchia e contro la Francia per dimenticare la notte di Zenica e la delusione azzurra contro la Bosnia. Alessandro Bastoni si sta riprendendo la Nazionale e, come riportato da Sky Sport, dietro alla sua rinascita azzurra e nerazzurra c'è lo zampino di Chivu.

Non sono stati mesi facili per Bastoni, coinvolto anche nel caso in campo con la Juventus. Chivu però lo ha sempre difeso, così come ha sostenuto sempre il gruppo e difeso i giocatori davanti ai singoli errori. Il tecnico nerazzurro è sempre stato abile a rimovitare il gruppo e i singoli davanti a momenti complicati e Bastoni, in questo caso, rappresenta sicuramente l'esempio massimo.