Il pareggio contro la Francia, arrivato dopo la vittoria sulla Turchia, restituisce fiducia e entusiasmo all'Italia di Roberto Mancini. Tra i protagonisti della serata c'è soprattutto Alessandro Bastoni, autore della rete che ha permesso agli Azzurri di rimettere in equilibrio la partita. Il Corriere dello Sport celebra così la sua prestazione: "Questa volta è una bastonata per Zizou, anzi un tiro mancino di Bastoni, riemerso dalle tenebre in cui era caduto a Zenica".

"Vent'anni dopo Materazzi, un altro interista rovina la festa a Zidane"

Il quotidiano sottolinea anche il curioso legame con la storia recente tra Italia e Francia: "Un altro difensore dell'Inter, vent'anni dopo la testata a Materazzi, ha rovinato la festa di Zidane, alla prima in casa da ct della Francia". L'Italia viene elogiata soprattutto per l'atteggiamento mostrato allo Stade de France: "Brava Italia, entusiasmante per coraggio, passione, voglia di attaccare e non arrendersi". Gli Azzurri hanno saputo soffrire, reagire al gol di Olise e cercare persino il sorpasso nel finale, quando la Francia è rimasta in dieci per l'espulsione di Upamecano.

Il gol di Bastoni

La rete del pareggio nasce proprio da una situazione in cui la difesa francese era sbilanciata. "Bastoni gli ha sfilato il pallone e ha indovinato l'angolo da fuori area. Un gol figlio del coraggio, della voglia di attaccare e catturare l'attimo". Dopo il pareggio l'Italia ha continuato a spingere. Donnarumma ha salvato gli Azzurri su Olise, ma dall'altra parte la squadra di Mancini ha provato fino alla fine a trovare il gol della vittoria.