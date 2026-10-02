Tra i nomi che già ora si stanno facendo in chiave mercato per l'Inter ce n'è uno in attacco ed è quello di Paul Mendy. Un interesse che parte da una specifica gara, come riporta Tuttosport, quella del 26 agosto 2025 nella Supercoppa Italiana Primavera tra Inter e Cagliari. I nerazzurri trionfano ai rigori dopo il 2-2 dei regolamentari, ma il senegalese (acquistato dai sardi per 15mila euro) attira gli scout interisti.

"Un calciatore tutt’ora seguito dal club di Viale della Liberazione, esattamente come il compagno di squadra Alessandro Romano, sul taccuino di Baccin come potenziale rinforzo per l’Inter che sarà - si legge sul quotidiano -. Al momento non c’è un giudizio definitivo sul ragazzo, che resta però un profilo più che interessante. Un possibile innesto per aggiungere linfa freschissima in rosa – parliamo di un 2007 -, ma anche un potenziale atleta da assicurarsi oggi e su cui puntare un domani. Magari dopo un’esperienza che gli abbia permesso di farsi le ossa e maturare ancora prima del grande salto, sempre che qualcuno non torni a bussare in sede per Bonny, garantendo stavolta all’Inter una plusvalenza più che importante per il franco ivoriano".