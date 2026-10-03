A margine del proprio intervento al "Festival dello Sport" di Trento, l'ex attaccante Alessandro Altobelli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti. L'ex centravanti ha pubblicamente tessuto le lodi di Pio Esposito, augurandosi che possa diventare un elemento chiave per il presente e per il futuro dell'Inter: "Pio Esposito incarna l'interismo? Il papà, lui e i fratelli sono nati vicino Napoli ma sono cresciuti a Brescia dove hanno un centro sportivo, infatti ci vediamo spesso. Li considero come dei miei eredi. Pio sta dimostando di essere forte e di essere innamorato della maglia nerazzurra. Non so fin dove può arrivare perché può arrivare molto lontano e può servire tanto all'Inter perché è un grande goleador". All'ex calciatore laziale è stato poi chiesto se l'Inter possa essere sufficientemente matura per vincere la Champions League: "Mi auguro di sì. Io non ci sono mai riuscito pur avendo segnato tanto. Per me è una delle coppe più importanti, anche se mi sono rifatto vincendo il Mondiale. Spero che prima o poi possa vincerla".