Lunedì si concluderà questa maratona di Nations League che ha coinvolto l'Italia di Roberto Mancini, che a Bologna ospiterà la Turchia di Vincenzo Montella per la prima gara di ritorno del proprio girone. A dirigere l'incontro è stato chiamato l'esperto polacco Szymon Marciniak che guiderà una squadra composta anche dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik in qualità di assistenti, Karol Arys come quarto ufficiale e Piots Lasyk come addetto VAR, assistito dall'elvetico Lukas Fähndrich. Con Marciniak l'Italia non ha mai vinto: due pareggi e due sconfitte in quattro precedenti.

Sezione: News / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 14:20
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.