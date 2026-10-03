Lunedì si concluderà questa maratona di Nations League che ha coinvolto l'Italia di Roberto Mancini, che a Bologna ospiterà la Turchia di Vincenzo Montella per la prima gara di ritorno del proprio girone. A dirigere l'incontro è stato chiamato l'esperto polacco Szymon Marciniak che guiderà una squadra composta anche dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik in qualità di assistenti, Karol Arys come quarto ufficiale e Piots Lasyk come addetto VAR, assistito dall'elvetico Lukas Fähndrich. Con Marciniak l'Italia non ha mai vinto: due pareggi e due sconfitte in quattro precedenti.