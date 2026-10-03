Appuntamento importante per la Svizzera di Yakin, che ospita la Slovenia in questa serata di Nations League. Nel 4-2-3-1 scelto dal ct Yakin, non manca Akanji al centro della difesa insieme a Elvedi. Il reparto difensivo è completato da Athekame a destra e Rodriguez a sinistra. In regia ci saranno Jashari e Freuler. Sulla trequarti Aebischer, Manzambi e Ndoye alle spalle di Amdouni.