Appuntamento importante per la Svizzera di Yakin, che ospita la Slovenia in questa serata di Nations League. Nel 4-2-3-1 scelto dal ct Yakin, non manca Akanji al centro della difesa insieme a Elvedi. Il reparto difensivo è completato da Athekame a destra e Rodriguez a sinistra. In regia ci saranno Jashari e Freuler. Sulla trequarti Aebischer, Manzambi e Ndoye alle spalle di Amdouni.

Sezione: News / Data: Sab 03 ottobre 2026 alle 20:09
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione