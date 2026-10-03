Sandro Mazzola junior, figlio dell'indimenticabile ex capitano dell'Inter Sandro Mazzola, è stato ospite del Festival dello Sport di Trento dove ha ricordato la figura del leggendario genitore: "Per me non era un campione, era il mio papà. Quando cresci ti rendi conto che è famoso. Altobelli e Beccalossi erano i miei idoli e mi ritrovavo in mezzo a loro. E nell'allenamento prima delle partite si fermavano a palleggiare con me, anche prima del derby. Per me era come palleggiare con Gesù e la Madonna".
Quanto ti hanno fatto male le spalle voltate nel minuto di silenzio all'Allianz Stadium?
"La Juve non la considero colpevole, quelle persone purtroppo ci sono in tutti gli stadi. È capitato a loro, penso fosse il più brutto autogol perché in mondovisione, ma mio papà si sarebbe fatto una risata e si sarebbe acceso un sigaro. Lui mi ha sempre insegnato a guardare sempre da chi arrivano le offese".
La Juve è stata multata.
"Tu non devi dare 10mila euro di multa alla Juve: devi dare il Daspo a chi lo ha fatto, lasciarli fuori almeno 5 anni. Se quelle persone lo avessero conosciuto come persona, non si sarebbero girate. Ma purtroppo per loro era solo un nemico".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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