Intervenuto su Stile TV nel corso della trasmissione 'Salite sulla giostra' di Raffaele Auriemma, l'ex giocatore di Napoli, Torino e Genoa Roberto Policano ha fatto la sua griglia di partenza per il prossimo campionato: "Massimiliano Allegri è un allenatore serio, sta sempre sul pezzo, vuole sempre il massimo e riesce ad ottenerlo perchè sa come gestire la squadra. Il Napoli è molto forte, sarà l’antagonista principale dell’Inter. Poi c’è la Juve, non dimenticherei il Milan e poi c’è la Roma che sta acquistando giocatori giusti al posto giusto e infine c’è il Como che non è più una sorpresa. Allegri mette meno pressione, offre più leggerezza alla squadra. Il Napoli è completo, avrà due competizioni per cui non sarà facile, ma ad inizio luglio, quando il Napoli prese Allegri e ho pensato che con Adrien Rabiot la squadra avrebbe spostato gli equilibri e sarebbe stata inarrestabile. Questo non è accaduto, ma non vuol dire che il Napoli non sia competitivo".