Con l'avvento di Jürgen Klopp, Dietmar Hamann auspica una ventata di aria fresca per la Nazionale tedesca. L'ex centrocampista oggi opinionista di Sky Sport Deutschland ha lanciato i suoi quattro nomi di giocatori che a suo dire devono trovare per forza spazio nella nuova Mannschaft: "I primi tre avrebbero già dovuto partecipare ai Mondiali: si tratta di Yann Bisseck, Kevin Schade e Said El Mala. Il quarto è Nicolò Tresoldi. Spero e mi aspetto che saranno tutti presenti a metà settembre", quando Klopp farà il suo debutto da CT nelle partite contro Paesi Bassi, Serbia e Grecia.