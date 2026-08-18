Con l'avvento di Jürgen Klopp, Dietmar Hamann auspica una ventata di aria fresca per la Nazionale tedesca. L'ex centrocampista oggi opinionista di Sky Sport Deutschland ha lanciato i suoi quattro nomi di giocatori che a suo dire devono trovare per forza spazio nella nuova Mannschaft: "I primi tre avrebbero già dovuto partecipare ai Mondiali: si tratta di Yann Bisseck, Kevin Schade e Said El Mala. Il quarto è Nicolò Tresoldi. Spero e mi aspetto che saranno tutti presenti a metà settembre", quando Klopp farà il suo debutto da CT nelle partite contro Paesi Bassi, Serbia e Grecia. 

Sezione: News / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 23:27
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.