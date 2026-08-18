Al momento non risulta particolarmente calda la pista Monza per Kristjan Asllani. Per il centrocampista albanese, da tempo in uscita dall'Inter, le opportunità possono arrivare negli ultimi giorni di mercato come avvenuto la scorsa stagione; bisognerà quindi aspettare fino alla fine per capire quale sarà il suo destino, secondo Fabrizio Romano. 

Sezione: Focus / Data: Mar 18 agosto 2026 alle 23:17
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.