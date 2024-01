Dopo il classico allenamento della rifinitura di inizio pomeriggio svolto dall'Inter, è il turno anche di quello del Napoli. All'allenamento della squadra di Walter Mazzarri, al quale è presente anche il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, ha preso parte anche il nuovo acquisto del mercato di gennaio Cyril Ngonge. Recuperato, come già detto nelle scorse ore Cajuste. Hanno lavorato invece ancora a parte Traore e Olivera come fa sapere TMW presente a Riyadh.

