La Gazzetta dello Sport sposta un po' il suo focus, oggi, da Djed Spence a Cristian Romero. Secondo la rosea, infatti, il laterale inglese resta un oggetto del desiderio, ma c'è una porta aperta anche per quel che riguarda il difensore centrale argentino, in uscita dal Tottenham proprio come il compagno di squadra.

Romero è in rotta di collisione con l'ambiente da quando, lo scorso aprile, decise di tornare a curarsi in Argentina per i problemi a un ginocchio, invece di restare accanto alla squadra in un momento delicatissimo, in piena lotta retrocessione. Va considerato che il "Cuti", nel frattempo, è diventato il capitano della squadra. "La Coppa del mondo - si legge - l'ha giocata tutta, ha segnato un gol (contro l'Egitto), offerto un assist (contro Capo Verde) e infine sofferto insieme ai connazionali per la sconfitta in finale. Ha trascorso l'ultimo mese e mezzo (quasi) insieme a Lautaro Martinez e chissà che non abbiano parlato d'Italia, dell'Inter. Perché è risaputo che il club cerca anche un rinforzo pronto per la difesa".

"L'annosa questione legata alla fascia destra - prosegue l'articolo - ha portato i nerazzurri ad avvicinarsi al Tottenham per Djed Spence (oggetto del desiderio che può diventare ancor più di lusso dopo un buon Mondiale e un costo non proprio a saldo ma che anzi rischia pure di aumentare), ma all'alba di questi dialoghi sull'asse Milano-Londra era stato proposto proprio Romero. Ora però da nome sullo sfondo, può diventare l'argentino il principale focus dell'interesse nerazzurro dal bacino degli Spurs. Non sarà semplice, la valutazione è sui 50 milioni e l'ingaggio inglese è proibitivo per qualsiasi italiana, ma uno spiraglio si può aprire grazie alla volontà del calciatore (di andare ad esempio in un club che gli permetterà di giocare ancora la Champions League) e a un dialogo volto ad ammorbidire un Tottenham che in difesa ha già preso Jan Paul van Hecke e Marcos Senesi. Servirà trovare la formula giusta, magari un prestito con obbligo, ma l'Inter è lì. Non ha fretta ma è pronta a cogliere questa opportunità albiceleste".