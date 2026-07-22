Frenata anche sul terzo nome individuato per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries: l'Inter ha deciso al momento di non procedere nella trattiva per Djed Spence. Secondo le ultime novità di Sport Mediaset, richiesta del Tottenham per l'esterno nazionale inglese sfiora i 50 milioni di euro, attestandosi a 47; cifra ritenuta eccessivamente alta dal club nerazzurro, che continua comunque a valutare diversi profili.

Sezione: Focus / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 12:17
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.