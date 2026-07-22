Matteo Cocchi è pronto per la sua nuova avventura al Padova. L’esterno nerazzurro sta per trasferirsi ai biancoscudati e sta affrontando questa mattina le visite mediche per la sua nuova squadra, che raggiungerà con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club di via della Liberazione. Queste le immagini dell’arrivo alle visite.

Sezione: News / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 10:57
Autore: Antonio Di Chiara
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