Matteo Cocchi è pronto per la sua nuova avventura al Padova. L’esterno nerazzurro sta per trasferirsi ai biancoscudati e sta affrontando questa mattina le visite mediche per la sua nuova squadra, che raggiungerà con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club di via della Liberazione. Queste le immagini dell’arrivo alle visite.

.@PadovaCalcio, Lovato e Cocchi sono arrivati in città per le visite mediche pic.twitter.com/4zbdr2OMY8 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 22, 2026