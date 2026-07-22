Giovanni Malagò e Roberto Mancini sono tornati insieme in campo in occasione della Coppa Canottieri. I due, legati da un rapporto di lunga data e soci del Circolo Aniene, hanno preso parte come da tradizione alla competizione del mercoledì. A margine dell’evento, Mancini ha commentato anche le voci che lo indicano tra i possibili candidati per un ritorno sulla panchina della Nazionale italiana, frenando però sulle indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

“Non ci sono stati contatti per tornare in Nazionale”, ha dichiarato l’ex commissario tecnico, lasciando quindi intendere che, almeno per il momento, non sarebbe stato avviato alcun dialogo concreto.

Malagò rimanda tutto a domani

Più breve invece l’intervento di Malagò, che ha preferito non entrare nel merito delle questioni federali: “Oggi lasciatemi giocare questa finale, ci vediamo domani in Lega”. L’appuntamento è quindi fissato a Milano, dove Malagò sarà presente insieme a Paolo Maldini e Leonardo in occasione dell’assemblea della Lega Calcio Serie A. Un incontro che potrebbe diventare importante anche per fare il punto sulle prossime mosse legate alla panchina azzurra.