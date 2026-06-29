Adesso c'è anche l'ufficialità: sarà Ivan Juric il nuovo allenatore del Monza neopromosso in Serie A, ereditando la panchina da Paolo Bianco. Dopo aver raggiunto l'accordo per la risoluzione del contratto con l'Atalanta, il tecnico di Spalato si accorda coi brianzoli coi quali debutterà in campionato il prossimo 22 agosto a San Siro nell'opening game della Serie A contro i campioni d'Italia dell'Inter. L'annuncio è stato dato pochi minuti fa dal Monza con una nota che ripercorre i passi principali della carriera da tecnico di Juric, transitato anche dai nerazzurri in qualità di assistente di Gian Piero Gasperini nel 2011. 

Sezione: L'avversario / Data: Lun 29 giugno 2026 alle 12:07
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.