La prima Inter Women di David Sassarini vince 2-3 contro il Grasshopper. Le nerazzurre hanno rimontato due volte le svizzere allo stadio del Lido di Locarno, trovando poi nel finale la rete decisiva.

La cronaca di Grasshopper-Inter Women

Sassarini schiera la sua Inter con un 4-4-2 che include anche Sheila Garcia, Samatha Van Diemen e Brittany Raphino, arrivate nelle scorse settimane. Dopo un paio di occasioni per le nerazzurre, con Raphino e Glionna che non trovano il gol, la sblocca Ljustina per le svizzere, al 31'. Al 37' il pareggio di Elisa Polli: azione insistita con batti e ribatti in area di rigore, alla fine è proprio l'attaccante marchigiana a pareggiare con il primo gol stagionale.

In avvio di ripresa undici cambi per Sassarini, che modifica interamente la sua formazione. Al 54' però McKenna segna il gol del 2-1 per il Grasshopper. Il pareggio arriva al 64', con l'Inter che aveva già reagito nei minuti precedenti con un paio di belle azioni non convertite in gol da Santi e Detruyer. Vilhjalmsdottir crossa verso il secondo palo e Irene Santi questa volta non sbaglia sulla sponga di Bugeja. Al 70' esordisce Forcinella tra i pali, neoarrivata dalla Lazio, e al 75' l'Inter Women la ribalta. Marie Detruyer trova il gol con un tiro-cross deviato ed è 2-3. Nel finale poche occasioni per il Grasshopper, con l'Inter che avrebbe un paio di occasioni per andare sul più due.

Il tabellino di Grasshopper-Inter Women 2-3

Marcatrici: 31' Ljustina (G), 37' Polli (I), 54' McKenna (G), 64' Santi (I), 75' Detruyer (I)

GRASSHOPPER: 1 Vicario Casal; 6 Lempérière, 8 Ljustina, 12 McKenna, 15 Cazalla Garcia, 21 Egli, 24 Looser, 27 Muller, 32 Storni, 33 Maddaloni, 90 Ippolito.

A disposizione: 3 Brunner, 23 Avduli, 25 Bandia, 26 Wegmann, 35 Theiler, 37 Lamontana.

Allenatrice: Laura Vetterlein

INTER (4-4-2): 1 Runarsdottir (99 Belli 46', 12 Forcinella 70'); 15 Garcia (28 Verrini 46'), 4 Van Diemen (24 Milinkovic 46'), 5 Andrés (46 Bressan 46'), 33 Bartoli (14 Robustellini 46'); 18 Glionna (20 Detruyer 46'), 10 Magull (6 Santi 46'), 16 Tomasevic (8 Vilhjalmsdottir 46', 29 Giudici 76'), 21 Tomaselli (11 Le Bihan 46'); 9 Polli (19 Paz 46', 38 Ciurleo 85'), 26 Raphino (7 Bugeja 46').

Coach: David Sassarini