La Finalissima tra Spagna e Argentina in qualità di vincitrici di Europei e Copa America, cancellata a marzo a causa della precaria situazione geopolitica del Medio Oriente visto che la sede deputata per l'incontro era il Qatar, potrebbe finalmente giocarsi. Almeno, questo è l'auspicio dell'ambasciatore spagnolo a Buenos Aires, Joaquín María de Arístegui Laborde, che vorrebbe che il match avesse luogo come omaggio alla carriera di Lionel Messi. "Speriamo si possa giocare, sarebbe una bella rivincita. Io sono tifoso del Barcellona e per me sarebbe anche un evento in segno di omaggio, rispetto e ammirazione per il miglior calciatore di tutti i tempi, un grande addio", ha affermato Laborde. Nelle ultime ore sono circolate indiscrezioni sulla ripresa dei colloqui per organizzare il match eventualmente durante le date FIFA di novembre.