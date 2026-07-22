Trasferimento ufficiale per la squadra femminile dell'Iinter. Il club nerazurrro ha infatti ufficializzato tramite un comunicato quanto segue: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Francesca Durante: il portiere classe 1997 si trasferisce al Como 1907 a titolo definitivo". Rinforzo ufficiale quindi per le lariane fresche di promozione in massima serie.

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 11:55
Domenico Fabbricini / Twitter: @Dfabbricini
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Domenico Fabbricini
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Domenico Fabbricini
E' giornalista pubblicista dal 2003, direttore editoriale e fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e continua a seguire nuovi progetti editoriali a tema sportivo.