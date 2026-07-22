Dopo dieci giorni ad alta intensità, il ritiro dell'Inter a Donaueschingen si concluderà sabato 25 luglio. Prima di tornare in Italia però i nerazzurri scenderanno in campo nella prima amichevole della preseason: l'Inter affronterà il Karlsruher SC domenica 26 luglio alle 16:30.

La partita è in programma al BBBank Wildpark, lo stadio di Karlsruhe: l'amichevole sarà la prima opportunità di vedere i Campioni d'Italia all'opera nella preparazione verso la nuova stagione.

Dove vedere il match in tv e streaming

I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Karlsruher SC-Inter:

Sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato

In modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati

Sezione: News / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 19:33
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture