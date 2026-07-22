Dopo le visite mediche di queste mattina, ora è ufficiale: Matteo Cocchi si trasferisce dall'Inter al Padova. Lo ha reso noto sul proprio sito ufficiale il club veneto, con un comunicato: "Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del difensore classe 2007 Matteo Cocchi. Cocchi arriva al Padova in prestito dall’Inter con opzione di riscatto ed opzione di contro-riscatto a favore del club nerazzurro". L'Inter quindi mantiene il controllo sul cartellino del giocatore, anche se potrebbe dover versare un contro-riscatto al Padova tra dodici mesi.

Dal canto suo, anche l'Inter ha emesso un comunicato: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Matteo Cocchi al Padova Calcio. Il difensore classe 2007 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione. Contestualmente FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto del calciatore".