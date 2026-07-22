Cristian Chivu spinge per Curtis Jones. Secondo Tuttosport, il tecnico nerazzurro ritiene l'inglese un giocatore in grado di fare la differenza e ne chiede quindi i servigi, nonostante l'abbondanza che c'è attualmente in mezzo al campo. Tanto da poter portare la dirigenza a un cambio di priorità tra la ricerca dell'esterno e quella del centrocampista. Jones, per il tecnico, ha infatti quelle doti di "dinamismo, fisicità e attitudine innata nel verticalizzare il gioco, tutte qualità che mancano nella rosa attuale. Detto male, garantirebbe quello che non è mai riuscito a dare Davide Frattesi che è in uscita, come Kristjan Asllani, ma offerte per i due, al momento, latitano".

"Il budget a disposizione - si legge ancora - resta quello a suo tempo destinato a Palestra, risorse che, anziché sull’esterno, andrebbero destinate all’ultimo rimasto tra i giocatori inseriti dall’allenatore alla voce rinforzi, vale a dire Curtis Jones. Il Liverpool chiede 40 milioni, fingendo di ignorare il fatto che il centrocampista sia in scadenza tra un anno e rifiuti ogni possibile destinazione gli venga proposta (ultima della serie il Nottingham Forest). Jones però da gennaio si è promesso all’Inter che, complice la priorità data alla ricerca dell’esterno, non si è mai avvicinata a quanto chiede la controparte".