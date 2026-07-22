Un appuntamento molto importante su FcInterNews. Abbiamo intervistato Michele La Francesca, avvocato cassazionista (civile e penale) con master in diritto sportivo, per chiarezza sulle ultime vicende legate all'inchiesta sul mondo arbitrale che ha tanto fatto parlare nelle ultime settimane e che ha coinvolto direttamente ed indirettamente l'Inter. La ricostruzione delle varie tappe, cosa può accadere sul fronte della giustizia sportiva e il percorso della giustizia... social.