Un appuntamento molto importante su FcInterNews. Abbiamo intervistato Michele La Francesca, avvocato cassazionista (civile e penale) con master in diritto sportivo, per chiarezza sulle ultime vicende legate all'inchiesta sul mondo arbitrale che ha tanto fatto parlare nelle ultime settimane e che ha coinvolto direttamente ed indirettamente l'Inter. La ricostruzione delle varie tappe, cosa può accadere sul fronte della giustizia sportiva e il percorso della giustizia... social.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 22 luglio 2026 alle 15:53
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.