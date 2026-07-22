Uscito dai radar Djed Spence, per via delle pretese ritenute eccessive da parte del Tottenham, l'Inter deve giocoforza riattivare nuove piste per trovare il fatidico esterno destro. Secondo Sport Mediaset, il direttore sportivo Piero Ausilio ha ricominciato a lavorare in particolare sul nome di Guela Doué, esterno 23enne dello Strasburgo. Un profilo coerente con la filosofia di Oaktree, alla ricerca di calciatori giovani e forti, quindi rivendibili in futuro a un prezzo importante.

Molina un'occasione, Vanderson e Read in seconda fila

Lo è un po' meno Nahuel Molina, 28enne dell'Atletico Madrid e accostato a tanti club di Serie A nelle ultime settimane e reduce da una finale mondiale dove non ha brillato particolarmente. In scadenza nel 2027 con i Colchoneros, l'argentino rappresenta più un'occasione di mercato. Attenzione infine ai nomi di Vanderson, laterale del Monaco, e di Givairo Read, promettente esterno classe 2006 del Feyenoord. In attesa infine c'è sempre Ivan Perisic che, in caso di chiamata, tornerebbe volentieri a Milano.