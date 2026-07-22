La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina di domenica scorsa si è trasformata nella partita di calcio più vista di sempre negli USA. Nel dettaglio, l’incontro ha raccolto una media di oltre 62 milioni di spettatori complessivi fra Fox e Telemundo/Peacock, i due broadcater ufficiali per la trasmissione dei Mondiali negli Stati Uniti. Per la precisione le persone collegate in media alla finalissima sono state 62.837.000, di cui 38.397.000 su Fox per la telecronaca in inglese, e 23,9 milioni su Telemundo/Peacock con audio in spagnolo.

Più spettatori anche del match del Thanksgiving Day

Come riporta NBC Sports, la finale di East Rutherford ha registrato ascolti superiori a tutte le partite della stagione 2025/26 della NFL, fatta eccezione per il Super Bowl che rimane al momento inavvicinabile. Infatti, la finalissima del football americano dello scorso febbraio ha raccolto ben 125,6 milioni di spettatori. La finale di Coppa del Mondo, che non vedeva fra le protagoniste gli Stati Uniti, ha superato però la partita più vista nella regular season tra Kansas City Chiefs-Dallas Cowboys, giocata nel giorno del Ringraziamento – da sempre uno degli appuntamenti sportivi più attesi negli Stati Uniti – che aveva avuto una media spettatori di 57,23 milioni. Addirittura staccatissima la quinta gara di finale NBA fra i New York Knicks e San Antonio Spurs, nonostante sia stata la partita della Finals più vista dal 2019 con 24,54 milioni di spettatori.