Proposta alquanto singolare quella che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe avanzato in favore dell'amico Gianni Infantino. Il New York Post cita alcune fonti secondo le quali il POTUS avrebbe avanzato la candidatura del presidente della FIFA a segretario generale dell'ONU in sostituzione di Antonio Guterres il cui incarico scadrà a dicembre. A detta di Trump, Infantino "è rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone".

L'idea del tycoon si inserisce in una serie di candidature che un addetto ai lavori ha definito con il New York Post "deboli", come quella dell'ex presidente del CIle Michelle Bachelet o del direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica Rafael Grossi.