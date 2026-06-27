Ivan Juric ha risolto il suo contratto con l'Atalanta e contestualmente ha messo nero su bianco l'accordo che lo legherà al Monza. È arrivata in questi minuti la comunicazione del club orobico relativa alla fine del legame contrattuale col tecnico croato, atto propedeutico al sigillo dell'intesa con i brianzoli, primi avversari dell'Inter in campionato, come riferito da Fabrizio Romano. 

Sezione: L'avversario / Data: Sab 27 giugno 2026 alle 12:58
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.