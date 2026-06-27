Ivan Juric ha risolto il suo contratto con l'Atalanta e contestualmente ha messo nero su bianco l'accordo che lo legherà al Monza. È arrivata in questi minuti la comunicazione del club orobico relativa alla fine del legame contrattuale col tecnico croato, atto propedeutico al sigillo dell'intesa con i brianzoli, primi avversari dell'Inter in campionato, come riferito da Fabrizio Romano.